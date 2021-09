La causerie Bibliothèque Annexe du Sapin Vert, 6 octobre 2021, Wattrelos.

La causerie

du mercredi 6 octobre au samedi 11 décembre à Bibliothèque Annexe du Sapin Vert

Nous vous invitons à venir la découvrir et à nous rencontrer autour d’un café dans un moment simple et convivial. Tout, tout, tout, vous saurez tout sur la bibliothèque : les lieux, le fonctionnement, ce que vous pouvez y emprunter, nos activités et nos animations, etc ! Ou tout simplement faire connaissance et échanger et pourquoi pas vous inscrire bien sûr ! Vous serez les bienvenus.

Entrée gratuite, sur réservation

Vous ne connaissez pas la bibliothèque annexe du Sapin Vert ?… (et même si vous la connaissez un peu !!)

Bibliothèque Annexe du Sapin Vert 47 Rue de l’Union, 59150 Wattrelos Wattrelos Nord



2021-10-06T15:00:00 2021-10-06T16:00:00;2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T11:00:00;2021-12-11T14:30:00 2021-12-11T15:30:00