La causalité: une conférence de Russell Davidson Marseille 1er Arrondissement, 22 mars 2022, Marseille 1er Arrondissement.

La causalité: une conférence de Russell Davidson Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce Marseille 1er Arrondissement

2022-03-22 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-22 16:00:00 16:00:00 Bibliothèque Alcazar BMVR 58 Cours Belsunce

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Toute entreprise scientifique qui vise une meilleure explication et une meilleure compréhension de son domaine d’application doit s’appuyer sur une bonne prise en compte de la causalité. Toutes les disciplines s’accordent sur le point qu’une cause précède son effet. Cependant, notre conception du temps a beaucoup évolué, en physique, tout au long du XXe siècle avec notamment la théorie de la relativité et l’apparition de la physique quantique, et son statut n’est toujours pas fermement établi.



Russell Davidson propose un survol du statut de la causalité, à travers une courte histoire de la physique du XIXe et XXe siècle, menant à l’économétrie, aux statistiques et modèles économiques actuels.

Visant à présenter des domaines souvent méconnus de l’économie, les conférences Sciences Echos sont organisées par Aix-Marseille School of Economic (AMU/CNRS/EHESS/Centrale Marseille) en partenariat avec le Rectorat d’Aix-Marseille et la BMVR.

aurore.basiuk@univ-amu.fr https://bit.ly/3IeZMPw

