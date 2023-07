Exposition d’artisanat : Fil en Bulles La Catiche St lyphard, 1 août 2023, St lyphard.

Exposition d’artisanat : Fil en Bulles 1 – 15 août La Catiche

Subtil mélange de sensibilité, de poésie, d’émotions et d’humour, découverte de l’univers de Céline Fouriaux, artiste, qui réalise ses oeuvres avec des éléments de récup. pour certaines pièces.

Oeuvres recrées ou nouvelles pièces réalisées sur place.

La Catiche Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 91 68 68 »}, {« type »: « email », « value »: « maisonduparc@parc-naturel-briere.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.parc-naturel-briere.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-d-artisanat-fil-en-bulles-st-lyphard.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-01T10:00:00+02:00 – 2023-08-01T18:00:00+02:00

2023-08-15T10:00:00+02:00 – 2023-08-15T18:00:00+02:00

CULTURE EXPOSITION