Exposition et démonstration artistique : Le verre fusionné La Catiche St lyphard, 1 juillet 2023, St lyphard.

Françoise Coëslier artisane verrier propose des verres fusionnés en pièces uniques, des tableaux en verre et aquarelle et des petits livres en aquarelle et encre de chine pour enfants.

En accès libre.

La Catiche Village de Kerhinet 44410 St lyphard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

2023-07-15T10:00:00+02:00 – 2023-07-15T18:00:00+02:00

