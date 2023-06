Exposition d’artisanat : Autour du bois, du cuir et du savon La Catiche St lyphard, 15 juin 2023, St lyphard.

Création autour du bois et du cuir avec “Les Pas de Gazelle” et de la savonnerie et du cosmétique naturel avec Luzalie. Fabrication de sandales en bois et cuir sur mesure au pied des clientes, ceintures sur mesure, chaussons pour bébé, bijoux.

En accès libre.

La Catiche Village de Kerhinet 44410 St lyphard

