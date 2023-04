Exposition Forge Erable La Catiche, 1 mai 2023, St lyphard.

Exposition Forge Erable 1 – 15 mai La Catiche Entrée: 0

Exposition des pièces forgées fabriquées, explications des procédés de fabrication, présentation de la chaîne métallurgique et des grands principes de transformation de la matière par des procédés ancestraux et entièrement artisanaux (ex : la forge et le bas foyer).

Romain Robialle, fèvre coutelier et féron métallurgiste artisanal, formé à Metallica CFMTT Chr. Moretti.

Cet artisan propose également des stages dans son atelier à Herbignac, tout au long de l’année.

La Catiche Village de Kerhinet 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 91 68 68 »}, {« type »: « email », « value »: « maisonduparc@parc-naturel-briere.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.parc-naturel-briere.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/exposition-forge-erable-st-lyphard.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-01T10:00:00+02:00 – 2023-05-01T18:00:00+02:00

2023-05-15T10:00:00+02:00 – 2023-05-15T18:00:00+02:00

CULTURE EXPOSITION