A la découverte du macramé 16 – 30 avril La Catiche Entrée: 0 Expo-vente et démonstrations : le macramé peut se définir comme l'art d'un tissage particulier de cordes pour en faire toute sorte d'objet allant d'une décoration (rideau, tapisserie …) aux bijoux et bien d'autres. Les premiers macramés ont été fait à base de matériaux naturels comme le coton, le lin, le chanvre. Sandrine, habitante de Saint-Lyphard vous propose de découvrir ses créations. La Catiche Village de Kerhinet 44410 St lyphard

2023-04-16T10:00:00+02:00 – 2023-04-16T18:00:00+02:00

2023-04-30T10:00:00+02:00 – 2023-04-30T18:00:00+02:00 CULTURE EXPOSITION

