Natur’Elles La Catiche, 1 septembre 2023, .

Natur’Elles 1 – 15 septembre La Catiche

Venez découvrir l’univers coloré, doux et mystérieux des artistes Erell et Anaïs Zamboni. Au programme : exposition photographie, créations ludiques, tableaux, illustrations, arts du fil et plus encore !

En accès libre

La Catiche Village de Kerhinet 44410 St lyphard 44410

2023-09-01T10:00:00+02:00 – 2023-09-01T18:00:00+02:00

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

