Eve-Lyne et René Le Ferrec 16 – 31 août La Catiche

Un univers féérique fait de galets peints, pancartes, bretons et bretonnes, chats, piafs : des créations en Pate Céramique créés par Eve-Lyne.

René Le Ferrec est artiste peintre passionné par les paysages de Brière et de bord de mer, il transmet sa vision de notre territoir au gré des couleurs et des saisons.

En accès libre.

La Catiche Village de Kerhinet 44410 St lyphard 44410

