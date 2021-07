Le Mans Le Mans Le Mans, Sarthe LA CATHÉDRALE SENS DESSUS-DESSOUS Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Sarthe

LA CATHÉDRALE SENS DESSUS-DESSOUS Le Mans, 29 août 2021, Le Mans. LA CATHÉDRALE SENS DESSUS-DESSOUS 2021-08-29 16:30:00 – 2021-08-29 18:15:00 Rdv à la place du Jet d’Eau Place du Jet d’Eau

Le Mans Sarthe Un simple miroir à hauteur de votre nez et tout votre univers visuel est bousculé. Des perspectives nouvelles, des profondeurs inattendues bouleversent votre équilibre. Des détails ignorés, des couleurs oubliées se révèlent. Laissez-vous guider dans une autre réalité. Votre guide sera Sabine Delaunay du service tourisme et patrimoine.

Rdv à la place du jet d’eau.

Rdv à la place du Jet d'Eau Place du Jet d'Eau