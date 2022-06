LA CATHÉDRALE SENS DESSUS DESSOUS

LA CATHÉDRALE SENS DESSUS DESSOUS, 24 juillet 2022, . LA CATHÉDRALE SENS DESSUS DESSOUS



2022-07-24 16:30:00 – 2022-07-24 Un simple miroir à hauteur de votre nez et tout votre univers visuel est bousculé. Des perspectives nouvelles, des profondeurs inattendues bouleversent votre équilibre. Des détails ignorés, des couleurs oubliées se révèlent. Laissez-vous guider dans une autre réalité par Luréna SALION du service tourisme et patrimoine. Départ : Maison du Pilier-Rouge. Un simple miroir à hauteur de votre nez et tout votre univers visuel est bousculé. Des perspectives nouvelles, des profondeurs inattendues bouleversent votre équilibre. Des détails ignorés, des couleurs oubliées se révèlent. Laissez-vous guider dans une autre réalité par Luréna SALION du service tourisme et patrimoine. Départ : Maison du Pilier-Rouge. dernière mise à jour : 2022-06-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville