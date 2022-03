LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE Montpellier, 5 avril 2022, Montpellier.

LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE Montpellier

2022-04-05 – 2022-04-05

Montpellier Hérault

Montez au sommet de la tour Urbain V puis découvrez une histoire extraordinaire: ancienne chapelle bénédictine voulue au XIVe siècle par le pape Urbain V, elle devient au XVIe siècle cathédrale grâce à ses dimensions exceptionnelles.

Exemple représentatif du gothique méridional, c’est la seule église médiévale de l’Écusson ayant survécu aux guerres de religion.

Rendez-vous sur le parvis de la cathédrale Saint-Pierre, rue Saint-Pierre.

Mesures sanitaires prises :

– Pass sanitaire requis

– Distance de sécurité à respecter entre les participants et le guide 1m

– Parcours proposés essentiellement en extérieur

– PORT DU MASQUE FACULTATIF POUR LES GUIDES ET LES PARTICIPANTS (non fourni, merci de venir avec votre masque)

– Un amplificateur de voix par guide.

– Gratuités : enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte.

– Tarif enfant 6 – 11 ans: 6 € – Tarif enfant 12 – 18 ans : 11 €

Durée : 2h

* bonne condition physique recommandée, 200 marches.

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-03-02 par