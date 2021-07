LA CATHÉDRALE SAINT-JULIEN EN VISITE FLASH DE 45 MN Le Mans, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Le Mans.

LA CATHÉDRALE SAINT-JULIEN EN VISITE FLASH DE 45 MN 2021-07-24 15:15:00 – 2021-07-24 16:00:00 Porche Royal Place Saint-Michel

Le Mans Sarthe

La cathédrale du Mans offre un riche panorama de l’histoire de l’architecture médiévale et renferme de nombreuses œuvres d’art. Elle raconte aussi l’histoire des rois et des reines d’Angleterre et… de France. 45 mn d’histoire et de patrimoine pour découvrir l’essentiel avec votre guide Léonie PIRES du Service Tourisme et Patrimoine.

Rdv au Porche royal.

La cathédrale du Mans offre un riche panorama de l’histoire de l’architecture médiévale et renferme de nombreuses œuvres d’art. Elle raconte aussi l’histoire des rois et des reines d’Angleterre et… de France. 45 mn d’histoire et de patrimoine pour découvrir l’essentiel avec votre guide Léonie PIRES du Service Tourisme et Patrimoine.

Rdv au Porche royal.

dernière mise à jour : 2021-06-24 par