Amiens Cathédrale Notre-Dame d'Amiens Amiens, Somme La cathédrale Notre-Dame Cathédrale Notre-Dame d’Amiens Amiens Catégories d’évènement: Amiens

Somme

La cathédrale Notre-Dame Cathédrale Notre-Dame d’Amiens, 18 septembre 2021, Amiens. La cathédrale Notre-Dame

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cathédrale Notre-Dame d’Amiens

Inscrite par deux fois au titre du patrimoine mondial de l’UNESCO, la cathédrale Notre-Dame s’impose dans le paysage amiénois. Magistrale, phénoménale ! Les superlatifs ne manquent pas pour qualifier ce monument incontournable du paysage amiénois, bâti en 1220. Cathédrale Notre-Dame d’Amiens Place Notre Dame – 80000 Amiens Amiens Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T07:30:00 2021-09-18T21:45:00;2021-09-19T07:30:00 2021-09-19T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Amiens, Somme Autres Lieu Cathédrale Notre-Dame d'Amiens Adresse Place Notre Dame - 80000 Amiens Ville Amiens lieuville Cathédrale Notre-Dame d'Amiens Amiens