du jeudi 5 mai au samedi 29 octobre à Office de Tourisme de Rouen

Cette visite inédite fait appel à vos sens et dévoile un peu plus les beautés de la cathédrale rouennaise. Ressentez le vertige de ses dimensions, impré gnez-vous de la résonance de son acoustique et jouez avec les principes de son architecture gothique.

Tarif plein 12 € / tarif réduit 10 € / gratuit moins de 12 ans

Et si on vous disait de prendre un miroir et une craie pour visiter la cathédrale ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-05T15:00:00 2022-05-05T17:00:00;2022-05-21T14:30:00 2022-05-21T16:30:00;2022-06-02T15:00:00 2022-06-02T17:00:00;2022-06-25T14:30:00 2022-06-25T16:30:00;2022-07-02T14:30:00 2022-07-02T16:30:00;2022-07-28T15:00:00 2022-07-28T17:00:00;2022-08-11T15:00:00 2022-08-11T17:00:00;2022-08-25T15:00:00 2022-08-25T17:00:00;2022-09-15T15:00:00 2022-09-15T17:00:00;2022-09-24T14:30:00 2022-09-24T16:30:00;2022-10-20T15:00:00 2022-10-20T17:00:00;2022-10-29T14:30:00 2022-10-29T16:30:00

