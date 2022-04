La cathédrale inédite. Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

La cathédrale inédite. Beauvais, 5 juin 2022, Beauvais. La cathédrale inédite. Beauvais

2022-06-05 – 2022-06-05

Beauvais Oise La cathédrale Saint-Pierre, chef d’œuvre de l’art gothique aux voûtes les plus hautes du monde ! Après le récit palpitant de son destin unique, la visite sera l’occasion de vous révéler un haut lieu de ce monument rarement accessible.

Nombre de places limité. La cathédrale Saint-Pierre, chef d’œuvre de l’art gothique aux voûtes les plus hautes du monde ! Après le récit palpitant de son destin unique, la visite sera l’occasion de vous révéler un haut lieu de ce monument rarement accessible.

Nombre de places limité. contact@visitbeauvais.fr +33 3 44 15 30 30 La cathédrale Saint-Pierre, chef d’œuvre de l’art gothique aux voûtes les plus hautes du monde ! Après le récit palpitant de son destin unique, la visite sera l’occasion de vous révéler un haut lieu de ce monument rarement accessible.

Nombre de places limité. VisitBeauvais

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-03-24 par

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Autres Lieu Beauvais Adresse Ville Beauvais lieuville Beauvais Departement Oise

Beauvais Beauvais Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvais/

La cathédrale inédite. Beauvais 2022-06-05 was last modified: by La cathédrale inédite. Beauvais Beauvais 5 juin 2022 Beauvais Oise

Beauvais Oise