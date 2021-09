La cathédrale en fête pour ses 800 ans ! Jardin de l’hôtel de ville, 18 septembre 2021, Toul.

La cathédrale en fête pour ses 800 ans !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Jardin de l’hôtel de ville

### Débutée en 1221, la cathédrale de Toul est huit fois centenaire. Pour cette occasion, profitez d’animations médiévales dans la ville ! **Au programme :** * **Exposition « Le Lévrier, l’Art et l’Histoire »** Découverte du monde du lévrier, ses origines, les différentes races, sa représentation à travers la peinture, la sculpture, les mosaïques, la philatélie et toutes sortes d’objets, présentée par l’association des Amis des Lévriers d’Epinal. Une exposition riche de 400 documents avec une grande partie consacrée à la présence du Lévrier dans l’héraldique, sans oublier ce que l’histoire a fait et dit de lui à travers les âges. * **Courses de lévriers** Samedi 18 et dimanche 19 septembre : 15h & 17h Démonstrations de Poursuite à Vue sur Leurre (PVL), courses de lévriers alliant vitesse, puissance, performance, agilité et techniques de chasse. * **Déambulation en costumes médiévaux aux abords de la Cathédrale et présentation sonorisée des Lévriers et de faits historiques** Explications et renseignements sur les types de Lévriers, mode de vie, comportement mais aussi leur présence à travers les âges, ajoutés à des commentaires de faits historiques.

Gratuit. Entrée libre.

Débutée en 1221, la cathédrale de Toul est huit fois centenaire. Pour cette occasion, profitez d’animations médiévales dans la ville !

Jardin de l’hôtel de ville 13 rue de Rigny, 54200 Toul Toul Saint-Mansuy Meurthe-et-Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:30:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:30:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:30:00