Bayeux Bayeux Bayeux, Calvados La Cathédrale de Guillaume : La Tapisserie fait son show! Bayeux Catégories d’évènement: Bayeux

Calvados

La Cathédrale de Guillaume : La Tapisserie fait son show!, 19 décembre 2021-19 décembre 2021, Bayeux. La Cathédrale de Guillaume : La Tapisserie fait son show! 2021-12-19 18:00:00 18:00:00 – 2021-12-19 20:00:00 20:00:00 Rue du Bienvenu Cathédrale Notre-Dame

Bayeux Calvados Spectacle-évènement mélant images et lumière. Dans une somptueuse cathédrale de lumière, la Tapisserie de Bayeux retrouve son écrin originel grâce aux nouvelles technologies ! Un spectacle unique en Normandie! Spectacle-évènement mélant images et lumière. Dans une somptueuse cathédrale de lumière, la Tapisserie de Bayeux retrouve son écrin originel grâce aux nouvelles technologies ! Un spectacle unique en Normandie! +33 2 31 51 28 28 https://bayeux-bessin-tourisme.com/blog/event/la-cathedrale-de-guillaume/ Spectacle-évènement mélant images et lumière. Dans une somptueuse cathédrale de lumière, la Tapisserie de Bayeux retrouve son écrin originel grâce aux nouvelles technologies ! Un spectacle unique en Normandie! Spectacle-évènement mélant images et lumière. Dans une somptueuse cathédrale de lumière, la Tapisserie de Bayeux retrouve son écrin originel grâce aux nouvelles technologies ! Un spectacle unique en Normandie!

Détails Catégories d’évènement: Bayeux, Calvados Autres Lieu Bayeux Adresse Rue du Bienvenu Cathédrale Notre-Dame Ville Bayeux