Nancy Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation Meurthe-et-Moselle, Nancy La cathédrale ; chef-d’œuvre architectural de Betto, d’Hardouin-Mansart et de Boffrand ! Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Nancy

La cathédrale ; chef-d’œuvre architectural de Betto, d’Hardouin-Mansart et de Boffrand ! Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation, 18 septembre 2021, Nancy. La cathédrale ; chef-d’œuvre architectural de Betto, d’Hardouin-Mansart et de Boffrand !

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation Gratuit. Entrée libre.

Découvrez l’architecture et l’histoire de Notre-Dame-de-l’Annonciation, inspirée de l’église romaine San Andrea della Valle, et représentative de l’éclat artistique du duché de Léopold. Cathédrale Notre-Dame-de-l’Annonciation Place Monseigneur Ruch, 54000 Nancy Nancy Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T19:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Nancy Autres Lieu Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation Adresse Place Monseigneur Ruch, 54000 Nancy Ville Nancy lieuville Cathédrale Notre-Dame-de-l'Annonciation Nancy