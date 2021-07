Bourges Cathédrale Saint-Étienne Bourges, Cher La cathédrale avant la covid : plaisirs et calamités au Moyen Âge Cathédrale Saint-Étienne Bourges Catégories d’évènement: Bourges

Cher

La cathédrale avant la covid : plaisirs et calamités au Moyen Âge Cathédrale Saint-Étienne, 18 septembre 2021, Bourges. La cathédrale avant la covid : plaisirs et calamités au Moyen Âge

Cathédrale Saint-Étienne, le samedi 18 septembre à 10:00 En compagnie de M. Dorléans, découvrez les représentations des épidémies et autres calamités. Un voyage dans le temps qui en dit long sur la manière de figurer les peurs de toute une civilisation. Cathédrale Saint-Étienne Place Étienne-Dolet 18000 Bourges Bourges Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Cathédrale Saint-Étienne Adresse Place Étienne-Dolet 18000 Bourges Ville Bourges lieuville Cathédrale Saint-Étienne Bourges