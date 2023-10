Constellations Familiales La Catharié Vénès, 4 novembre 2023, Vénès.

Vénès,Tarn

Travail transgénérationnel qui permet d’honorer chacun à sa place. Comprendre les difficultés relationnelles qui sont en jeu dans nos systèmes, les libérer en impulsant un nouvel élan de vie et ainsi favoriser les relations au sein de votre clan familial..

2023-11-04 10:00:00 fin : 2023-11-04 18:00:00. EUR.

La Catharié

Vénès 81440 Tarn Occitanie



Transgenerational work that honors each person in their place. Understand the relational difficulties that are at play in our systems, release them by giving a new impetus to life and thus promote relationships within your family clan.

Trabajo transgeneracional que honra a cada persona en su lugar. Comprender las dificultades relacionales que están en juego en nuestros sistemas, liberarlas dando un nuevo impulso a la vida y favoreciendo así las relaciones dentro de su clan familiar.

Transgenerationelle Arbeit, die es ermöglicht, jeden an seinem Platz zu ehren. Verstehen Sie die Beziehungsschwierigkeiten, die in unseren Systemen eine Rolle spielen, befreien Sie sie, indem Sie einen neuen Lebensimpuls setzen und so die Beziehungen innerhalb Ihres Familienclans fördern.

