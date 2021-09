LA CATASTROPHE OU L’APOCALYPSE ? Collège des Bernardins, 4 octobre 2021, Paris.

LA CATASTROPHE OU L’APOCALYPSE ?

Collège des Bernardins, le lundi 4 octobre à 20:00

Cette conférence propose une réflexion théologique et incarnée dans l’actualité, tant écologique que culturelle, sur la dialectique catastrophe-apocalypse et sur sa pertinence face à l’état actuel du monde. Lors de cette séance inaugurale du cycle de l’Observatoire de la modernité, L’effondrement, la catastrophe ou l’Apocalypse : le grand retour de la fin des temps, sera mis en évidence la différence profonde entre les deux termes, catastrophe-apocalypse, et la place que l’un comme l’autre laisse à une juste espérance. Le dominicain français, vivant au couvent du Caire, Adrien Candiard, ancien élève de l’ENS et de Sciences Po, apportera son éclairage sur le sujet. Pour aller plus loin Adrien Candiard, Veilleur, où en est la nuit ? : petit traité de l’espérance à l’usage des contemporains, Paris, Éditions du Cerf, 2016 Adrien Candiard, Comprendre l’islam (ou plutôt : pourquoi on n’y comprend rien), Paris, Flammarion, 2016 Adrien Candiard, Du fanatisme. Quand la religion est malade, Paris, Éditions du Cerf, 2020 Informations https://www.collegedesbernardins.fr/content/la-catastrophe-ou-lapocalypse

L’Observatoire de la modernité.

Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris, France Paris 5e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-04T20:00:00 2021-10-04T21:30:00