La Cata 2021: Matteo (Chinese Man) avec le Verre à Cruise (LPQF) LE LEVANTIN, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Marseille.

La Cata 2021: Matteo (Chinese Man) avec le Verre à Cruise (LPQF)

du vendredi 16 juillet au jeudi 5 août à LE LEVANTIN

CMR (Chinese Man Records) & Le Parpaing qui Flotte relancent « La Cata » cet été, un RDV en mer pour une soirée exceptionnelle concert & croisière à bord du Maxi Catamaran Le Levantin. Le coucher du soleil, la musique de Matteo (Chinese Man) , les bonnes choses à déguster et à savourer , le tout avec la complicité du Verre à Cruise , le nouveau bar à cocktails de la famille du Parpaing qui flotte (LPQF), qui vous rafraichira de potions estivales et de finger food ensoleillée, du Liban à la Méditerranée. 3 RDV exceptionnels sont prévus cet été avec la présence de Matteo (Chinese Man) et de ses DJ sets endiablés… parfois accompagné de copains DJs rencontrés sur le port avant le départ __________ 16 Juillet 2021 (18h30 -23h) 23 Juillet 2021 (18h30 -23h) 05 Août 2021 (18h30 -23h) __________ Venez reprendre possession des plaisirs partagés et retrouver le chemin des dancefloors dans un cadre rare & exceptionnel ! Attention, par expérience, les billets partent très très vite, ne tardez pas à prendre vos préventes ! RDV à 18h30 maximum pour embarquer sur le Vieux Port en face de la Mairie. Soirée limitée à 90 places. Départ prévu à 19h, retour sur le vieux-port à 23h. * Services de restauration et boissons assurés à bord, non compris dans le prix du billet. En cas d’intempéries ou d’autres événements non prévisibles ne permettant pas la tenue de l’évènement et, sur décision unilatérale du capitaine du Maxi Catamaran Le Levantin, l’événement sera reporté à une date ultérieure et les billets achetés resteront valables.

39,90€

♫♫♫

LE LEVANTIN Quai du port, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-16T18:30:00 2021-07-16T23:00:00;2021-07-23T18:30:00 2021-07-23T23:00:00;2021-08-05T18:30:00 2021-08-05T23:00:00