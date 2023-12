MALICES AU PAYS – ULYSSE, L’ODYSSEE, L’ILIADE, ET SURTOUT L’ODYSSEE (LES AVENTURES…) La Castélorienne Montval-sur-Loir Catégories d’Évènement: Montval-sur-Loir

2024-02-17 16:30:00

ULYSSE, L'ODYSSEE, L'ILIADE, ET SURTOUT L'ODYSSEE (LES AVENTURES…)

Rhapsodies Nomades

Marionnettes | Durée : 1h | A partir de 8 ans Dans cette adaptation de L’Odyssée d’Homère, la compagnie met en lumière la trajectoire d’un homme, Ulysse, qui comme nous tou·te·s, enfant ou adulte, doit trouver son chemin au milieu de la barbarie et des pièges de l’oubli. Trois comédien·ne·s, manipulateur·trice·s à vue chemineront avec Ulysse, cet homme qui comme un enfant, rentre chez lui après l’école ou la bataille, qui explore le monde, son bout de monde, vit et grandit. Informations pratiques

MONTVAL-SUR-LOIR – La Castélorienne

Samedi 17 février – 16h30

Tarif unique : 4€

Montval-sur-Loir 72500 Sarthe

