La Castellucienne – Couleurs D’automne Châtelus-Malvaleix Châtelus-Malvaleix Catégorie d’évènement: Châtelus-Malvaleix

La Castellucienne – Couleurs D’automne Châtelus-Malvaleix, 20 novembre 2022, Châtelus-Malvaleix. La Castellucienne – Couleurs D’automne

Châtelus-Malvaleix

2022-11-20 07:45:00 07:45:00 – 2022-11-20 Châtelus-Malvaleix Creuse Châtelus-Malvaleix Plusieurs randonnées : 10, 26, 36km Inscription sur internet VTT/VAE: 5€

Pédestre et Runner : 3€

Jeunes( de 10 à 13 ans) 3€

Gratuit pour les 9 ans et moins Châtelus-Malvaleix

dernière mise à jour : 2022-11-16 par

Détails Catégorie d’évènement: Châtelus-Malvaleix Autres Lieu Châtelus-Malvaleix Adresse Châtelus-Malvaleix Ville Châtelus-Malvaleix lieuville Châtelus-Malvaleix

La Castellucienne – Couleurs D’automne Châtelus-Malvaleix 2022-11-20 was last modified: by La Castellucienne – Couleurs D’automne Châtelus-Malvaleix Châtelus-Malvaleix 20 novembre 2022

Châtelus-Malvaleix