Maine-et-Loire Les Hauts-d’Anjou La 3éme édition de la Castel Race est lancée.

On a hâte de vous retrouver le samedi 8 juillet 2023.

Pour une journée sportive sur les chemins des Hauts d’Anjou.

Nous vous proposons 3 Trails de 12, 18 et 28 Km, 1 Randonnée de 12Km et des courses enfants. La grande nouveauté de cette année est l’organisation de 2 Randonnées VTT de 28 et 45 Km. Nouvel évènement qui devrait ravir les marcheurs et adeptes de course à pied, la Castel Race. Des courses et des randonnées organisées le Samedi 08 juillet 2023 à Châteauneuf-sur-Sarthe en Anjou bleu. castelrace49@gmail.com +33 6 26 27 60 00 http://www.castelrace.fr/ Quai de la Sarthe Châteauneuf-sur-Sarthe Les Hauts-d’Anjou

