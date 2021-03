LA CASTEL RACE – COURSES À PIED ET RANDONNÉE PÉDESTRE SEMI-NOCTURNES, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Les Hauts-d'Anjou.

LA CASTEL RACE – COURSES À PIED ET RANDONNÉE PÉDESTRE SEMI-NOCTURNES 2021-07-10 18:00:00 – 2021-07-10 Quai de la Sarthe (Châteauneuf-sur-Sarthe) Châteauneuf-sur-Sarthe

Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

6 12 EUR A noter donc dans vos agendas !

Deux courses pédestres de 11 et 22 kilomètres seront proposées sur les sentiers des Hauts-d’Anjou, de Cheffes et Juvardeil.

Départs simultanés à 18 h.

Une randonnée de 10 kilomètres sera également organisée sur l’un des 2 parcours. Départ groupé à 18h15.

Les enfants auront aussi leurs courses, des parcours leur seront proposés à partir

de 18h30.

Restauration possible sur place

Inscription en ligne.

Nouvel évènement qui devrait ravir les marcheurs et adeptes de course à pied, la Castel Race. Des courses et une randonnée organisées en semi-nocture, Samedi 10 juillet 2021 à Châteauneuf-sur-Sarthe en Anjou bleu.

http://www.castelrace.fr/

