La Castandétoise Castandet Castandet Catégories d’évènement: Castandet

Landes

La Castandétoise Castandet, 30 avril 2022, Castandet. La Castandétoise Castandet

2022-04-30 – 2022-04-30

Castandet Landes Castandet 7 EUR RDV place de la mairie de Castandet 4ème marche patrimoniale en Pays Grenadois organisé par les Amis du Patrimoine & sports de Loisir Castandétois. 5 nouvelles étapes à découvrir sur 10 kms. 2 possibilités :

– Marche + repas : Adulte 15€- Enfant -de 12 ans 7€

– Marche uniquement : Adulte 5€ – Enfant – de 12 ans 3€ RDV place de la mairie de Castandet 4ème marche patrimoniale en Pays Grenadois organisé par les Amis du Patrimoine & sports de Loisir Castandétois. 5 nouvelles étapes à découvrir sur 10 kms. 2 possibilités :

– Marche + repas : Adulte 15€- Enfant -de 12 ans 7€

– Marche uniquement : Adulte 5€ – Enfant – de 12 ans 3€ RDV place de la mairie de Castandet 4ème marche patrimoniale en Pays Grenadois organisé par les Amis du Patrimoine & sports de Loisir Castandétois. 5 nouvelles étapes à découvrir sur 10 kms. 2 possibilités :

– Marche + repas : Adulte 15€- Enfant -de 12 ans 7€

– Marche uniquement : Adulte 5€ – Enfant – de 12 ans 3€ les amis du patrimoine Castandétois

Castandet

dernière mise à jour : 2022-03-31 par

Détails Catégories d’évènement: Castandet, Landes Autres Lieu Castandet Adresse Ville Castandet lieuville Castandet Departement Landes

Castandet Castandet Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/castandet/

La Castandétoise Castandet 2022-04-30 was last modified: by La Castandétoise Castandet Castandet 30 avril 2022 Castandet Landes

Castandet Landes