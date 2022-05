La Cassine en Ardenne© – Spectacle “Robin des Bois” Vendresse, 16 juillet 2022, Vendresse.

La Cassine en Ardenne© – Spectacle “Robin des Bois” Vendresse

2022-07-16 – 2022-07-16

Vendresse Ardennes

15 15 EUR 9, rue du couvent des cordeliers La Cassine Vendresse

Entre joie, doute et passion, Robin et ses amis vous donnent rendez-vous à la Cassine, transformée en véritable forêt de Sherwood.Vibrez, frissonnez et rejoignez-les pour faire face au Comte de Nottingham. Une grande fresque populaire où passion, courage, amour et liberté triomphe ! UN CONCEPT HORS DU COMMUN Embarquez à bord d’une tribune mobile & couverte unique en Europe qui se déplace au fil des scènes sur 300 mètres et vous offre la plus grande scène du Grand Est.​Départ du Couvent des Cordeliers, arrivée aux ruines du château : vous suivez les protagonistes tout au long de l’histoire. Le tout est orchestré par une équipe 100% bénévole qui fait tout : jeu, costumes, décors, cuisine, entretien… Retrouvez toutes les informations concernant le spectacle de Robin des Bois à la Cassine sur le site www.la-cassine.com La billetterie est ouverte, réservez vite vos billets !

infos@la-cassine.com +33 3 24 35 44 84 https://www.la-cassine.com/

Vendresse

dernière mise à jour : 2022-02-14 par