La Cascada – Réveillon de Noël 29 Rue Fermée La Cascada Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

2022-12-24 – 2022-12-24

La Cascada 29 Rue Fermée

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR 60 60 // Menu //



● Apéritif : Piña colada

************************************

Entrée

● Ceviche royal : Plat emblématique du Pérou: Langouste, poisson, crevettes, coquilles Saint-Jacques et crabe, marinés au citron vert, oignons et coriandre, accompagné de salade, maïs grillé et patate douce au miel.



************************************

Plat

● La cuisse de pintade aux gambas, confite et glacée, sauce langouste à la chicha de jora

Ou

● Enchilada de Aji de gallina au foie gras (fusion franco péruvienne). Roulé de poulet effilé aux épices andines, foie gras, cèpes, amandes grillées, nappé de crème au foie gras



************************************

Dessert : Trio gourmand péruvien

● moelleux de chocolat à la quinoa

● glace à la mangue (fait maison)

● alfajor: biscuit sablé à la confiture de lait



La Cascada vous accueille pour fêter Noël avec son menu de gastronomie péruvienne +33 4 42 38 66 91

