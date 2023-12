ERWAN PINARD SUR SCÈNE La Casa MOM Vebron, 15 décembre 2023 20:00, Vebron.

Vebron,Lozère

Venez écouter Erwan Pinard sur scène, ses mots décalés et sa poésie au vitriol. De sa voix profonde il sait toucher au sensible et vous surprendre tout à coup avec un humour cinglant mais toujours bien senti.

Erwan Pinard en presque deux mots :

Remu….

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . EUR.

La Casa MOM Racoules

Vebron 48400 Lozère Occitanie



Come and listen to Erwan Pinard on stage, his offbeat words and vitriolic poetry. With his deep voice, he knows how to touch the sensitive and surprise you all of a sudden with a biting but always well-felt sense of humor.

Erwan Pinard in a nutshell:

Remu…

Venga a escuchar a Erwan Pinard en el escenario, sus palabras desgarradas y su poesía vitriólica. Con su voz profunda, sabe tocar lo sensible y sorprender de repente con un sentido del humor mordaz pero siempre bien sentido.

Erwan Pinard en pocas palabras:

Remu…

Kommen Sie und hören Sie Erwan Pinard auf der Bühne zu, seinen schrägen Worten und seiner Vitriol-Poesie. Mit seiner tiefen Stimme trifft er den Nerv der Zeit und überrascht Sie plötzlich mit einem bissigen, aber immer gut gemeinten Humor.

Erwan Pinard in fast zwei Worten:

Remu…

Mise à jour le 2023-12-06 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes