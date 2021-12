La Casa de Bernarda Alba Théâtre de l’Iris, 7 janvier 2022, Villeurbanne.

La Casa de Bernarda Alba

du vendredi 7 janvier 2022 au dimanche 16 janvier 2022 à Théâtre de l’Iris

Spectacle mêlant Théâtre & Flamenco Dans ce drame en trois actes, Federico Garcia Lorca dépeint l’Andalousie de 1930 et y dénonce l’Espagne prisonnière de ses croyances, traditions et superstitions. À travers trois générations de femmes emmurées, ce texte interroge l’essence même de la tyrannie, intime et politique. Écrite en 1936, par Garcia Lorca juste avant son assassinat, cette œuvre théâtrale est un huis-clos exclusivement féminin. Il raconte l’histoire de Bernarda Alba, femme andalouse de 60 ans, crainte et respectée de tous (jusqu’à sa mère et ses filles qui, bien que majeures depuis longtemps, habitent encore chez elle). Alors qu’elle vient juste d’enterrer son second mari, Bernarda Alba impose à toutes les occupantes de la maison un deuil très strict de huit ans, tout comme l’exige la tradition et la bienséance qu’elle respecte religieusement. C’est dans cette ambiance de silence et de deuil qu’elle accepte enfin de marier sa fille aînée de 39 ans déjà ! Malheureusement, l’élu, le séduisant Pepe El Romano, se trouve être la convoitise de la majorité des sœurs Alba. Spectacle créé avec le soutien financier de : la Ville de Villeurbanne, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Ambassade de d’Espagne, le Théâtre Grand-Angle de Voiron et la Spedidam. Co-productions : Théâtre de l’Iris et CCO à Villeurbanne, Théâtre Jean Carmet à Mornant (69), Théâtre des Augustins à Montluel (01), Théâtre Grand-Angle de Voiron (38) et Maison Jacques Copeau à Pernand-Vergelèsses (21). Texte : Federico Garcia Lorca Traduction bilingue & adaptation : Mathilde Ménager & Louise Paquette Mise en scène & direction d’actrices : Mathilde Ménager & Louise Paquette Regard extérieur : Jean Lacroix Jeu : Solène Angeloni, Maroussia Frolin en alternance avec Anne-Laure Rampon, Martine Guillaud, Audrey Martin Lortal, Mellie Melzassard, Mathilde Ménager & Louise Paquette Création musicale & sonore : Quentin Nedelcu & François Robert Création des chorégraphies : Mathilde Ménager Scénographie : Jean-Luc Bersoult, Carole Meillasson & Charlotte Vuarchex Création costumes : Cléo Paquette Création lumière & régie : François Robert Durée : 1h50 À partir de 15 ans

Théâtre de l’Iris 331 rue Francis de Pressensé Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-07T20:00:00 2022-01-07T22:00:00;2022-01-08T20:00:00 2022-01-08T22:00:00;2022-01-11T20:00:00 2022-01-11T22:00:00;2022-01-12T20:00:00 2022-01-12T22:00:00;2022-01-13T20:00:00 2022-01-13T22:00:00;2022-01-14T20:00:00 2022-01-14T22:00:00;2022-01-15T20:00:00 2022-01-15T22:00:00;2022-01-16T16:00:00 2022-01-16T18:00:00