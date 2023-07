La cartoucherie nationale : un patrimoine industriel La Cartoucherie Bourg-lès-Valence Catégories d’Évènement: Bourg-lès-Valence

Drôme La cartoucherie nationale : un patrimoine industriel La Cartoucherie Bourg-lès-Valence, 16 septembre 2023, Bourg-lès-Valence. La cartoucherie nationale : un patrimoine industriel Samedi 16 septembre, 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 16h00 La Cartoucherie La cartoucherie nationale : un patrimoine industriel De l’impression sur indiennes à l’image animée : histoire d’un patrimoine industriel Ancienne maunfacture d’impression sur indiennes, devenue cartoucherie nationale, le bâtiment inscrit à l’ISMH donne sur un parc nouvellement ouvert au public en mai 2021. Seront évoquées les différentes activités du lieu au cours des siècles : ancien domaine agricole, manufacture textile (1855-1866), cartoucherie nationale (1874-1964). La requalification économique et patrimoniale de cet ensemble industriel aboutit à l’installation d’un pôle d’excellence autour de l’image animée (juin 2009). La Cartoucherie rue de Chony, 26500 Bourg les Valence Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

®Archives municipales de Bourg-lès-Valence, licence libre

