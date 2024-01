STEEL PANTHER LA CARTONNERIE Reims, jeudi 27 juin 2024.

Si vous êtes en quête d’une bonne dose d’auto-dérision, de paroles trashs à souhait et de bons gros riffs de metalleux, alors STEEL PANTHER est fait pour vous ! Depuis une dizaine d’années, le groupe ne fait pas dans la dentelle et fait revivre le glam-rock des années 80 dans une succession de looks et de tubes hilarants. Entre le fond et la forme, les boys de Los Angeles jouent le second degré avec talent et ça fait du bien.Retrouvez Steel Panther à La Cartonnerie de Reims le 27 juin 2024 !

Tarif : 32.20 – 34.20 euros.

Début : 2024-06-27 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51