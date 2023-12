BERNARD MABILLE CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE Quimper, 17 février 2024, Quimper.

« Loin des cons ! »40 ans, déjà que nous rions ensemble, dégommant les grands inutiles de ce monde, qui par chance sont nombreux.Tout dire sans filtre, ni respect jamais, c‘est la règle du jeu.Où en suis- je aujourd’hui ? loin de battre en retraite, je m’apprête à vivre un nouveau plaisir : prendre enfin tout mon temps, et m’ arrêter près de chez vous, en des salles à taille humaine afin de mieux partager, loin des cons.Heureux de fuir Paris, je viens vous présenter ce nouveau spectacle plus intimiste, plus drôle et plus vache encore. ‘Le politique qui me fera taire n’est pas né !Du Mabille pur jus, avec en bonus quelques souvenirs personnels et un jeu de questions réponses au final en toute vérité.Une soirée entre amis !A tout bientôt donc.Vous l’avez compris, j’ essaie de vous dire comme Barbara, mais en moins bien qu’ elle : « ma plus belle histoire d’ amour c’ est vous… ».Oui en vraiment moins bien…

Tarif : 25.20 – 36.00 euros.

Début : 2024-02-17 à 20:30

Réservez votre billet ici

CENTRE DES CONGRES DU CHAPEAU ROUGE 1 RUE DU PARADIS 29000 Quimper