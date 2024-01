TSEW THE KID LA CARTONNERIE Reims, 9 février 2024, Reims.

Le Kid est devenu grand. À 26 ans et poussé par sa communauté de 1,5M de fans, TSEW THE KID a déjà sorti six projets, joué dans une cinquantaine de salles et a obtenu deux certifications Or avec sa première mixtape Diavolana et son single Wouna .Au fil des années, le malgache a troqué son home-studio qu’il s’était construit dans son garage pour occuper les studios parisiens. Le temps n’effacera pas pour autant son appétence pour le chant, la guitare et le piano appris en autodidacte, éléments désormais intrinsèques à sa musique. D’abord rap, Tsew propose rapidement des mélodies hybrides mêlant pop et rock en poussant sa réflexion sur le monde qui l’entoure.Inspiré par l’espoir et le renouveau, Tsew The Kid est de retour avec Fou Malade . Sur un riff de guitare immédiat et percutant, l’auteur-compositeur dévoile un titre pop où lâcher prise face à nos soucis résonne comme un mantra.

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:00

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51