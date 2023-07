Charabia Festival La Cartonnerie et le cirque du manège Reims, 21 novembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Cette année, ce rendez-vous incontournable investie le prestigieux Cirque du Manège, scène nationale-Reims pour vous offrir des concerts uniques et mémorables.

Préparez-vous à vivre des soirées inoubliables en compagnie de Catherine Ringer, Thomas Fersen, Albin de la Simone et Cali Officiel ! Nous avons hâte de vous retrouver pour partager ces moments de concerts privilégiés !

Charabia Festival c’est d’abord et surtout une belle histoire. La volonté de Barcella et de la Ville de Reims, le savoir-faire et l’expérience d’Ulysse Maison d’Artistes associés à l’énergie des acteurs du territoire rémois ont permis de construire des liens humains solides et des moments uniques de partage.

Au programme :

– Barcella

– Hervé

– Georgio

– Mademoiselle K

– Pomme

– Cali

– Thomas Fersen

– Albin de la Simone

– Catherine Ringer.

2023-11-21 fin : 2023-12-01 . .

La Cartonnerie et le cirque du manège

Reims 51100 Marne Grand Est



Find a rich program for this 2021 edition in different places of the cultural life of Reims: La Cartonnerie, La Comédie, La Maison Commune du Chemin Vert and the Saint Rémi Museum.

Catherine Ringer, Thomas Dutronc, Gaël Faye, Yseult, Têtes Raides Officiel, Alain Damasio & Yan Pechin, BATLIK, Fanny Polly, Benjamin Epps – Officiel, KKC Orchestra, Gustine Gustine PageMusic, MPL, VIKKEN, Lombre, George Ka, BRÖ, Cœur Bavard, FLYING ORKESTAR.

Este año, esta cita ineludible toma el prestigioso Cirque du Manège, scène nationale-Reims para ofrecerle unos conciertos únicos y memorables.

Prepárese para disfrutar de veladas inolvidables con Catherine Ringer, Thomas Fersen, Albin de la Simone y Cali Officiel Esperamos verle allí para compartir estos momentos de concierto tan especiales

El Festival Charabia es, ante todo, una historia maravillosa. La determinación de Barcella y de la Ciudad de Reims, la pericia y la experiencia de Ulysse Maison d’Artistes y la energía de los intérpretes locales nos han permitido construir fuertes lazos humanos y momentos únicos para compartir.

En el programa:

– Barcella

– Hervé

– Georgio

– Mademoiselle K

– Pomme

– Cali

– Thomas Fersen

– Albin de la Simone

– Catherine Ringer

Dieses Jahr zieht dieses unumgängliche Treffen in den prestigeträchtigen Cirque du Manège, scène nationale-Reims, ein, um Ihnen einzigartige und unvergessliche Konzerte zu bieten.

Bereiten Sie sich darauf vor, unvergessliche Abende mit Catherine Ringer, Thomas Fersen, Albin de la Simone und Cali Officiel zu erleben! Wir freuen uns darauf, Sie wiederzusehen, um diese besonderen Konzertmomente mit Ihnen zu teilen!

Charabia Festival ist zunächst und vor allem eine schöne Geschichte. Der Wille von Barcella und der Stadt Reims, das Know-how und die Erfahrung von Ulysse Maison d’Artistes in Verbindung mit der Energie der Akteure der Region Reims haben es ermöglicht, solide menschliche Beziehungen und einzigartige Momente des Teilens aufzubauen.

Auf dem Programm stehen :

– Barcella

– Hervé

– Georgio

– Mademoiselle K

– Apfel

– Cali

– Thomas Fersen

– Albin de la Simone

– Catherine Ringer

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de tourisme du Grand Reims