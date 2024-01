DELGRES LA CARTONNERIE – CLUB Reims, mardi 26 mars 2024.

Après avoir embrassé les mémoires et les luttes passées sur ses deux premiers albums, DELGRES revient en 2024 avec un nouveau disque, résolument ancré dans le présent !Delgres est avant tout une aventure intime, un voyage intérieur où la musique devient le véhicule imaginaire d’un vécu personnel, d’une histoire familiale. Et plus largement, du destin d’une partie du monde marquée par le déracinement et la difficile conquête d’une identité. La musique fascinante qu’ils produisent est celle est d’un power trio unique, proche aussi des univers des Black Keys et de Hanni El Khatib, entre rock sous hypnose, soul tellurique et garage abrasif.

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-03-26 à 20:00

LA CARTONNERIE – CLUB 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51