MEMORIA LA CARTONNERIE – CLUB Reims, 24 janvier 2024, Reims.

Spectacle musical et visuel, théâtre d’ombres – 3/6 ansDurée : 45 minsDes ombres apparaissent, on entend essentiellement la voix d’enfants. Ces voix racontent le souvenir des jours heureux. Elles se rassemblent en secret pour préparer un grand voyage, une odyssée sensorielle.Ces enfants ne sont pas «de notre vivant», sont-ils dans un entre-deux? En pleine expérience de mort imminente? Sont-ils dans l’au-delà? La promesse d’une réincarnation nouvelle?La soie de l’enfance n’y répond pas, ce qui l’intéresse c’est cet état d’émerveillement qui traverse le temps et l’espace. Tel un conseil des sages, ces ombres revisitent la beauté de notre monde, se souviennent, partagent, redécouvrent et nous rappellent la magnificence de la terre et la magnifique expérience que d’être vivant.MEMORIA est un conte philosophique qui plonge le spectateur dans différents mondes, dans les interstices des ombres pour une célébration des sens. Le spectacle propose sous la forme d’un conte à travers la voix off d’enfants, un voyage méditatif tant dans la musique que dans les images mêlant différents genres, le jeu réel, la vidéo, le théâtre d’ombre et le concert.Marie-Christine Laurel – Voix, harpeCatherine Birukoff – Cheffe monteuse, musicienne et marionnettisteDoriane Ayxandri – Plasticienne, fabrication décors et marionnettesFlorian Carro – Designer d’objets sonores

Tarif : 7.00 – 10.00 euros.

Début : 2024-01-24 à 10:00

LA CARTONNERIE – CLUB 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51