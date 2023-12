PLANET INFERNO J1 : LISA MORE – PLANET INFERNO J1 LA CARTONNERIE – CLUB Reims, 12 janvier 2024, Reims.

Chaud devant. Nouveau-né d’une collaboration entre MOONSHINERS, LA FORGE et La Cartonnerie, le Festival PLANET INFERNO s’annonce comme le rendez-vous incontournable des musiques électroniques sur le sol rémois. Lives et DJ sets réunis sur deux jours sur le soundsystem haute qualité du club de la carto, scénographie rétro-futuriste, expo, tattoos, ateliers mix, jeux vidéo vintages, street-food ; autant de réjouissances qui marqueront le début de cette année 2024 dans la joie et la bonne humeur. TATTOOPlusieurs tatoueurs vous proposeront une série de flashs uniques réalisés pour l’occasion et dans la thématique de l’évènement ! EXPO > Darokin – Vernissage vendredi 12 janvier à 19hProgrammeur depuis son enfance, Darokin, utilisant aussi bien 3D, creative coding ou ASCII art, se définit comme un artiste informatique “underground .ATELIER MIX – Samedi 16h >17h et 17h>18h – Gratuit sur inscription.Participez à nos ateliers de mixage et de production musicale (logiciel Ableton Live) pour aiguiser vos compétences ou découvrir de nouvelles passions. STREETFOOD – sur place proposée en partenariat avec Sacré BurgerMUSIQUEVendredi 12 janvier : CLUB (LIVE) 21h > Lisa More / Shonen Bat / Meotew FLOOR (DJ SET) 18h30 > Numa / Galopin EXPO Darokin Samedi 13 janvier : CLUB (DJ SETS) 21h30 > Simo Cell / Ayuji / Japhar FLOOR (DJ SETS) 16h > Nathan Zahef B2B Thanh Su / Nigm / Iversound

Tarif : 17.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-01-12 à 21:00

Réservez votre billet ici

LA CARTONNERIE – CLUB 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51