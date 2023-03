La cartomancie du territoire THEATRE JEAN VILAR, 14 avril 2023, VITRY SUR SEINE.

La cartomancie du territoire THEATRE JEAN VILAR. Un spectacle à la date du 2023-04-14 à 20:00

Entre fiction et documentaire, La cartomancie du territoire s’interroge sur le rapport du Québec aux Premières Nations, sur la colonisation du territoire et de la pensée. Récit polyphonique sous la forme d’un road-trip, la pièce est basée sur les rencontres de Philippe Ducros avec différentes communautés. En toile de fond, l’installation vidéographique et la musique ancrent le tout dans un paysage grandiose.Texte et mise en scène Philippe DucrosInterprétation Marco Collin, Philippe Ducros et Sharon Fontaine-Ishpatao Traduction vers l’innu-aimun Bertha Basilish et Evelyne St-OngeImages Éli LalibertéMusique Florent Vollant La cartomancie du territoire

THEATRE JEAN VILAR VITRY SUR SEINE 1, Place Jean Vilar Val-de-Marne

