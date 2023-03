« La cartomancie du territoire » un « road trip » théâtral au cœur de l’hiver canadien Centre culturel canadien, 17 avril 2023, Paris.

Le lundi 17 avril 2023

de 20h00 à 21h30

. gratuit

Gratuit, sur réservation

La cartomancie du territoire est une création théâtrale et vidéographique sur notre rapport aux réserves autochtones et aux réserves naturelles, sur la colonisation du territoire et de la pensée. Assistez à ce spectacle de la compagnie québécoise Hôtel-Motel le lundi 17 avril 2023 à 20h au Centre culturel canadien.

En 2015, l’auteur et metteur en scène Philippe Ducros est parti à la rencontre de différentes communautés des Premières Nations et des Inuit du Québec. Ces visites lui ont fait mesurer le déracinement et les ravages du colonialisme.

La cartomancie du territoire dresse un bilan de ses recherches. Composée de témoignages et de réflexions intimes et politiques, cette œuvre prend la forme d’un road trip au cœur de l’hiver canadien, mélangeant théâtre, chant, musique et vidéo.

À travers l’histoire et la réalité des peuples autochtones et des Inuit, cette pièce questionne notre propre colonisation, celle que l’on s’impose en tant qu’individu et en tant que Nation, celle que l’on impose au territoire qui nous habite et qui définit notre destinée commune.

Serait-il possible d’apprendre d’eux, de voir comment ils ont survécu, comment ils se décolonisent, comment ils réinventent des paradigmes à notre modernité ?

Le spectacle a été créé en mars 2018 à Espace Libre à Montréal. La mise en scène tourne autour de l’imposante présence d’images du territoire québécois filmées à l’hiver 2018 par le cinéaste Éli Laliberté, qui travaille depuis vingt ans au cœur des réalités des Premières Nations. Il en résulte un objet scénique qui flirte avec la vidéo d’art et l’installation contemporaine.

Centre culturel canadien 130, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris

Contact : https://canada-culture.org/event/la-cartomancie-du-territoire/ 01 44 43 21 90 reservation@canada-culture.org https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/ https://www.facebook.com/centreculturelcanadien/

© Maxime Côté