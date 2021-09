Paris Mémorial de la Shoah île de France, Paris La carte postale Mémorial de la Shoah Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le dimanche 5 septembre 2021

de 16h30 à 18h

gratuit

Rencontre à l’occasion de la parution de “La Carte postale” d’Anne Berest, Grasset, 2021. En 2003, une étrange carte postale, anonyme, sur laquelle figurent uniquement les prénoms des grands-parents, de la tante et de l’oncle de la mère d’Anne Berest, arrive au domicile familial. Ephraïm, Emma, Noémie et Jacques ont été déportés et assassinés à Auschwitz en 1942. Vingt ans après la découverte de ce document énigmatique, la romancière décide de savoir qui en est l’auteur. Cette (en)quête l’amène à retracer le destin des Rabinovitch, de leur fuite de Russie à leur arrivée à Paris, en passant par la Lettonie et la Palestine. En présence de l’auteure. Animée par Caroline Eliacheff, pédopsychiatre et psychanalyste. Animations -> Conférence / Débat Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy L’Asnier Paris 75004

