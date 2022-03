La Carte Postale des Terres Neuves ChapitÔ Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

La Carte Postale des Terres Neuves ChapitÔ, 23 avril 2022, Bègles. La Carte Postale des Terres Neuves

du samedi 23 avril au dimanche 9 octobre à ChapitÔ

La carte postale de Terres Neuves ——————————— L’équipe de chapitÔ vous propose de participer à une exposition sur le quartier des Terres Neuves. Venez partager vos souvenir anciens et nouveaux du quartier à l’occasion de rencontres. L’exposition finale sera présentée en octobre et novembre 2022. Les dates de rencontres : Les 23 avril, 14 mai, 4 juin, 2 juillet et 8 / 9 octobre de 10h à 12h à chapitÔ. Ces temps de rencontres sont gratuits, ouverts à tous sur réservation. Un espace de jeu sera disponible pour les enfants. Il n’est pas obligatoire de participer à tous les ateliers pour participer au projet. « La carte postale de Terres Neuves » est animé par l’Agence ALGA et co-animé par Nadjim & Eva de chapitÔ. Renseignements et réservations auprès de l’équipe de chapitÔ au 05 56 49 95 95.

Entrée libre sur réservation au 05.56.49.95.95

Rencontres sur le vécu dans le quartier des Terres Neuves ChapitÔ Esplanade des Terres Neuves Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T12:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T12:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-07-02T10:00:00 2022-07-02T12:00:00;2022-10-08T10:00:00 2022-10-08T12:00:00;2022-10-09T10:00:00 2022-10-09T12:00:00

