La carte au trésor : Au coeur de notre patrimoine Langoiran Langoiran Catégories d’évènement: Gironde

Langoiran

La carte au trésor : Au coeur de notre patrimoine Langoiran, 11 août 2022, Langoiran. La carte au trésor : Au coeur de notre patrimoine

Langoiran Gironde

2022-08-11 17:30:00 – 2022-08-11 19:30:00 Langoiran

Gironde Langoiran 12 12 EUR Oserez-vous l’aventure ? Explorez, jouez, enquêtez …

Évadez-vous au cœur de nos cités médiévales de caractère !

Nous vous proposons de découvrir notre patrimoine de façon ludique sous forme de marche d’orientation ou de rallye découverte, mêlant lecture de cartes, énigmes, interactions avec les villageois, utilisation d’instruments d’orientation, stratégie, déchiffrage de code, coffre caché, clés… Par équipe ou en solo, le Maître du Jeu vous accompagne pour vous faire découvrir le patrimoine, ses secrets ou légendes…Et partir à la recherche du trésor !

Sur réservation – Places limitées Langoiran

