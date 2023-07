GUIGUETTE FISH&SHEEP : KARAOKÉ La Carrière, promenade Julien Gracq Mauges-sur-Loire, 5 août 2023, Mauges-sur-Loire.

Mauges-sur-Loire,Maine-et-Loire

Installée dans une ancienne carrière de Saint-Florent-le-Vieil, en bord de Loire, la guinguette Fish&Sheep vous accueille durant toute la saison estivale.

2023-08-05 fin : 2023-08-05 22:00:00. .

La Carrière, promenade Julien Gracq Saint-Florent-le-Vieil

Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Located in a former quarry in Saint-Florent-le-Vieil, on the banks of the Loire, the Fish&Sheep guinguette welcomes you throughout the summer season

Situada en una antigua cantera de Saint-Florent-le-Vieil, a orillas del Loira, la guinguette Fish&Sheep le da la bienvenida durante toda la temporada de verano

In einem alten Steinbruch in Saint-Florent-le-Vieil am Ufer der Loire gelegen, empfängt Sie die Guinguette Fish&Sheep während der gesamten Sommersaison

