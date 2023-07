Découverte de la vallée La carrière du Buisson Sabotier Landes-le-Gaulois, 16 septembre 2023, Landes-le-Gaulois.

Découverte de la vallée Samedi 16 septembre, 14h30 La carrière du Buisson Sabotier nombre de places limité à 50 personnes | Rendez-vous au 11 Villeruche 41190 Landes-le-Gaulois

Exposition sur la géologie de la vallée Saint-Martin, de sa source à son confluent avec la Cisse Landaise à proximité du moulin de Chollet. Exposition sur l’histoire du lieu d’accueil, Villeruche.

Promenade commentée par groupe de 25 personnes de Villeruche au moulin de Cholet avec visite du site naturel remarquable du Buisson Sabotier présentée par Jackie Despriée. Le CEN 41 sera également présent sur le site naturel du Buisson Sabotier.

Rendez-vous au 11 Villeruche pour le départ de la visite.

La carrière du Buisson Sabotier Le Buisson Sabotier 41190 Landes-le-Gaulois Landes-le-Gaulois 41190 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 06 33 23 83 42 https://le-patrimoine-de-landes-le-gaulois-1.s2.yapla.com/fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 33 23 83 42 »}, {« type »: « email », « value »: « lepatrimoinedelandeslegaulois@gmail.com »}] Plongez dans l’histoire de la formation géologique de la Petite Beauce. Dans cette ancienne carrière, un parcours richement illustré de quelques centaines de mètres permet de comprendre l’origine du calcaire de Beauce : il provient des dépôts d’un lac qui s’est retiré il y a plusieurs millions d’années. Sur la roche, de rares témoignages des périodes interglaciaires sont encore visibles. En pénétrant dans ce site, vous découvrirez, au bout de l’allée boisée, le front de taille majestueux, ses tonalités ocres et ses formes géologiques si caractéristiques. Parking ou covoiturage à partir de la place du village

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

