La carrière de la Piochère – sortie Saint-Maixent-l’École, 30 avril 2022, Saint-Maixent-l'École.

La carrière de la Piochère – sortie Saint-Maixent-l’École

2022-04-30 – 2022-04-30

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Sortie thématique animée par un bénévole de la Société d’Orchidophilie J-C. Jude, et Deux-Sèvres Nature Environnement : présentation et généralités sur les orchidées, diversité du site, actions et gestion pour les préserver.

Sur inscription.

+33 5 49 32 03 24

Saint-Maixent-l’École

