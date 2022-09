La carriêre de granite du camp de concentration de Natweiler-Struthof Wildersbach Wildersbach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wildersbach

Bas-Rhin Pour débuter le mois d’octobre l’Association pour la Protection du Patrimoine et des Traditions locales vous proposer de vous retrouver lors d’une conférence. Cette conférence intitulée « La Carriêre de granite du camp de concentration de Natzweiler-Struthof » présentera l’étude archéologique menée. Cette conférence sera animée par Juliette BRANG√â (NEA), Michaël LANDOLT (DRAC Grand Est, SRA) et Aurélien VANTILLARD (INRAP). +33 3 88 97 98 44 Wildersbach

