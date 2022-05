La Caroutade d’Asté – Fête d’été Campan Campan Catégories d’évènement: 65200

La Caroutade d’Asté – Fête d’été Campan, 2 juillet 2022, Campan. La Caroutade d’Asté – Fête d’été à la salle des fêtes ASTE Campan

2022-07-02 – 2022-07-03 à la salle des fêtes ASTE

Campan 65200 Programme en cours : Menu adulte 13€

Punch

Jambon – Melon – Carottes râpées

Agneau d’Asté ou saucisse

Pommes de terre persillées

Fromage du pays

Tarte aux pommes – café Menu enfant : 6€ – à emporter 11€

Frites – Saucisses

Un superbe programme pour la 29 ème Caroutade d'Asté avec les intervillages, la course des lapins humains, les bals et les excellents repas de quoi passer de bons moments ! +33 6 78 79 32 49

